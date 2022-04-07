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Казахстан и PSA International договорились по контейнерному хабу в порту Актау
07.04.2022

Казахстан и PSA International договорились по контейнерному хабу в порту Актау

    • Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Ли Пен Ги на встрече в Нур-Султане обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе по  созданию контейнерного хаба в порту Актау. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    «Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую дорожную карту», — говорится в сообщении министерства. Другие подробности не раскрываются.

    Напомним, что планы по созданию контейнерного хаба в порту Актау власти Казахстана озвучили в конце марта. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить поток контейнеров через казахстанский морской порт до 100 тыс. TEU.

    По данным казахстанского министерства, по итогам певрого квартала текущего года объем контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Фото: сайт порта Актау


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