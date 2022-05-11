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Казахстан и Турция подписали межправсоглашение о комбинированных грузоперевозках
11.05.2022

Казахстан и Турция подписали межправсоглашение о комбинированных грузоперевозках


    • Церемония подписания межправительственного соглашения о комбинированных грузоперевозках между Казахстаном и Турцией прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахастана.

    В составе официальной делегации Казахстана министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев принял участие в переговорах глав в расширенном формате. На этом мероприятии министр представил актуальную информацию об уже запущенных, реализуемых и прорабатываемых казахстанско-турецких проектах в сфере транспорта, строительства и военно-технического сотрудничества.

    Особое внимание К.Ускенбаев уделил теме развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он отметил, что в апреле была создана Международная ассоциация ТМТМ, объединяющая владельцев магистральной инфраструктуры и перевозчиков Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Румынии, Польши и Китая.

    «Между транспортными ведомствами стран-участниц проекта проведено расширенное заседание, где подписана декларация о развитии ТМТМ. Она предусматривает создание совместной логистической компании, формирование сквозного тарифа и единой логистической цепи, привлечение автомобильных перевозчиков и другое. Также планируется пополнение торгового флота и создание контейнерного хаба на базе СЭЗ «Морпорт Актау». В качестве инвестора предполагается привлечь таких мировых контейнерных операторов, как PSA Group, Maersk, MSC», — сказал министр.

    Дополнительный импульс развитию проекта придаст ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая позволит создать оптимальный маршрут в Турцию с дальнейшим выходом на европейскую железнодорожную сеть.

    «Интеграция существующих и перспективных инфраструктурных проектов с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс даст возможность выстроить логистическую цепочку из Китая через Каспийское море в Турцию и страны Южной Европы», — сказал К. Ускенбаев.

    По итогам государственного визита Президента РК К.Токаева в Турцию подписано 11 двусторонних документов. По линии МИИР министром К. Ускенбаевым подписано Межправительственное соглашение о международных комбинированных перевозках грузов.

    Фото: сайт президента Республики Казахстан


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