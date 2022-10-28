Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке МТК «Север – Юг»

АО «РЖД Логистика» запустило регулярный контейнерный поезд по восточной ветке международного транспортного коридора «Север — Юг».

Как сообщили SeaNews в компании, контейнерный поезд, в составе которого 31 сорокафутовый контейнер, отправился со станции Чехов 24 октября по согласованной нитке графика.

Поезд пройдет транзитом по территории Республики Казахстан до станции Сарахс (Туркмения), где контейнеры будут перегружены с колеи 1520 на колею 1435. Далее груз проследует по территории Ирана до порта Бендер-Аббас. По прибытии в порт контейнеры будут перегружены на судно и проследуют морем в пункты назначения согласно заявкам клиентов.

27 октября состав был принят Казахстанскими железными дорогами и в настоящее время следует по территории Республики Казахстан. В соответствии с графиком следования прибытие поезда на границу Туркмении и Ирана – станция Сарахс – планируется 31 октября. На обратном пути поезд доставит грузы в Российскую Федерацию.

В «РЖД Логистике» отмечают, что эта перевозка дает старт регулярному экспортно-импортному маршруту по восточной ветке МТК «Север – Юг» с периодичностью отправлений раз в месяц. В планах «РЖД Логистики» – в ближайшем будущем увеличить частоту отправлений контейнерных поездов по этому направлению.

Фото предоставлено пресс-службой «РЖД Логистики»