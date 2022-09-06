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Универсальный терминал создадут на ТОР «Надеждинская»
06.09.2022

Универсальный терминал создадут на ТОР «Надеждинская»


    • Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «РЖД Логистика» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры.

    Соглашение предполагает возведение в границах территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» универсального терминала для оказания комплексных мультимодальных услуг в рамках осуществления экспортно-импортных поставок.

    Одной из главных предпосылок реализации проекта стал рост грузопотоков в восточном направлении, что обусловлено как геополитической ситуацией, так и санкционным давлением. Как отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, разворот грузопотоков на Восток дал значительную транспортную нагрузку на Дальний Восток.

    «Возросшая нагрузка требует выполнения большой работы, чтобы транспортная инфраструктура могла вывезти весь объем необходимых грузов, чтобы выполнить все контракты. Поэтому мы будем поддерживать инвесторов, реализующих проекты по развитию провозных мощностей», — отметил он.

    На сегодняшний день уже проведен ряд подготовительных работ для реализации проекта. Специалисты компании «РЖД Логистика» готовы начать предпроектные исследования и разработку технико-экономического обоснования строительства терминала.

    «Инвестиционный проект строительства после утверждения будет реализован в 2023-2025 годах. По нашим оценкам, объем потенциального грузопотока, который сможет обслуживать новое предприятие, составляет около 200-250 тыс. ДФЭ в год. С точки зрения компании, терминал позволит обеспечить логистические потребности резидентов ТОР «Надеждинская», а также станет опорным хабом для мультимодальных перевозок в направлении Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Реализация проекта окажет положительное влияние не только на объемы, скорость и качество наших перевозок, но и на экономическую ситуацию в регионе, в том числе благодаря созданию дополнительных рабочих мест», — подчеркнул генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

    В «РЖД Логистике» отмечают, ключевая специализация ТОР «Надеждинская» – логистика и промышленное производство.

    Фото: сайт РЖД


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