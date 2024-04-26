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Начато строительство ТЛЦ в Селятино
26.04.2024

Начато строительство ТЛЦ в Селятино

    • Начато строительство ТЛЦ в СелятиноАО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Славтранс-Сервис» (РФ) и китайская Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино (Московская область), сообщили SeaNews в ҚТЖ.

    В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка со станции Селятино в Сиань по схеме HUB to HUB контейнерного поезда, в составе которого 53 контейнера.

    Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в г. Сиань (КНР), Россией и другими странами.

    Предполагается, что реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности.

    По информации ҚТЖ, в 2023 году объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом через Казахстан по направлению Китай – Россия  и обратно составил 3,8 млн тонн (рост 35% к 2022 году). В первом квартале 2024 года транзитные перевозки по направлению Китай – Россия – Китай сохраняются на уровне 2023 года и составляют 0,9 млн тонн.

    Фото: Қазақстан темір жолы


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