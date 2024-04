Начато строительство ТЛЦ в Селятино

АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Славтранс-Сервис» (РФ) и китайская Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино (Московская область), сообщили SeaNews в ҚТЖ.

В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка со станции Селятино в Сиань по схеме HUB to HUB контейнерного поезда, в составе которого 53 контейнера.

Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в г. Сиань (КНР), Россией и другими странами.

Предполагается, что реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности.

По информации ҚТЖ, в 2023 году объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом через Казахстан по направлению Китай – Россия и обратно составил 3,8 млн тонн (рост 35% к 2022 году). В первом квартале 2024 года транзитные перевозки по направлению Китай – Россия – Китай сохраняются на уровне 2023 года и составляют 0,9 млн тонн.

Фото: Қазақстан темір жолы