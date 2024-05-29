Китай призвал Иран обеспечить безопасность в Красном море

Министр иностранных дел Китая Ван и его йеменский коллега Шайа Мохсен аль-Зиндани 28 мая в Пекине обсудили ситуацию в регионе Красного моря, сообщает Splash.

«Китай призывает положить конец преследованию гражданских судов и обеспечить безопасность торговых путей в Красном море и готов играть конструктивную роль в этом отношении», – цитирует издание заявление МИД Китая.

«В последние месяцы Китай диалог с Ираном о безопасности для торгового судоходства в Красном море и сдерживании атак хуситов, но, по-видимому, безуспешно. С ноября прошлого года было йеменскими хуситами было атаковано более 100 торговых судов, и среди них были и китайские», – пишет издание.

На прошлой неделе государства-члены Международной морской организации (IMO) призвали прекратить атаки на торговые суда, проходящие транзитом через Красное море и Аденский залив.

«В своей резолюции Комитет по морской безопасности IMO осудил нападения, представляющие прямую угрозу свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире, а также вызывающие серьезные сбои в региональной и глобальной торговле», – пишет Splash.

«Судоходство по-прежнему в основном избегает Красного моря», — говорится в новом отчете о судоходстве Bank of America, по базовому сценарию нормализация ситуации в Красное море будет только в апреле 2025 года.

Фото: IMO