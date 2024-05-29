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Китай призвал Иран обеспечить безопасность в Красном море
29.05.2024

Китай призвал Иран обеспечить безопасность в Красном море

    • Министр иностранных дел Китая Ван и его йеменский коллега Шайа Мохсен аль-Зиндани 28 мая в Пекине обсудили ситуацию в регионе Красного моря, сообщает Splash.

    «Китай призывает положить конец преследованию гражданских судов и обеспечить безопасность торговых путей в Красном море и готов играть конструктивную роль в этом отношении», – цитирует издание заявление МИД Китая.

    «В последние месяцы Китай диалог с Ираном о безопасности для торгового судоходства в Красном море и сдерживании атак хуситов, но, по-видимому, безуспешно. С ноября прошлого года было йеменскими хуситами было атаковано более 100 торговых судов, и среди них были и китайские», – пишет издание.

    На прошлой неделе государства-члены Международной морской организации (IMO) призвали прекратить атаки на торговые суда, проходящие транзитом через Красное море и Аденский залив.

    «В своей резолюции Комитет по морской безопасности IMO осудил нападения, представляющие прямую угрозу свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире, а также вызывающие серьезные сбои в региональной и глобальной торговле», – пишет Splash.

    «Судоходство по-прежнему в основном избегает Красного моря», — говорится в новом отчете о судоходстве Bank of America, по базовому сценарию нормализация ситуации в Красное море будет только в апреле 2025 года.

    Фото: IMO


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