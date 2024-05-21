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Тарифы на Россию сейчас в 5 раз выше доковидного уровня
21.05.2024

Жд тарифы тянут за собой мультимодальные и deep sea

    • Ситуация с отгрузкой импортных контейнеров по железной дороге из Китая нормализуется после сокращения дефицита контейнеров в КНР, а также достижения баланса спроса и предложения, считает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России. В ближайшее же время рост тарифов как на жд, так и на мультимодальные и deep sea перевозки сохранится.

    Жд тарифы тянут за собой мультимодальные и deep seaВ настоящее время при осуществлении импорта из Китая мы сталкиваемся с рядом сложностей. Это и очереди на погранпереходах и в портах Дальнего Востока, и необходимость отправки порожних контейнеров к адресу загрузки из других регионов Китая, что увеличивает время доставки в порт или на станцию отправления.

    Тарифы на железнодорожный фрахт из Китая в РФ действительно растут. Это обусловлено:

    • дефицитом контейнерного оборудования в Китае и прежде всего в южных провинциях, из-за чего приходится ждать доставку порожних контейнеров из других регионов под загрузку;
    • дефицитом мест на судах и в поездах;
    • приоритизацией КЖД отправок контейнерных грузов в прямом железнодорожном сообщении из КНР в ЕС и, соответственно, корректировкой планов поездов в РФ;
    • эффектом отложенного спроса, поскольку сложности при оплате товаров китайским поставщикам постепенно удаётся преодолеть, и товары, которые были заказаны в феврале-апреле 2024 года, начинают отгружаться. В результате мы видим локальное повышение спроса, которое приводит к росту тарифа.

    Текущая ситуация влечет увеличение стоимости фрахта на мультимодальных сервисах и Deep Sea, поскольку они являются альтернативами.

    В прямом железнодорожном сообщении тариф на июнь 2024 года с ряда китайских станций в Москву уже вырос на 1300 USD / 40’DC/HC и даже более по сравнению с майским. Ставки на мультимодальные сервисы и Deep Sea ещё находятся на согласовании, но они также превысят майские значения.

    Ситуация нормализуется после сокращения дефицита контейнеров в КНР, а также достижения баланса спроса и предложения.

    Фото: FM Logistics в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

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