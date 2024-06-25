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25 июня – Всемирный день моряка
25.06.2024

25 июня – Всемирный день моряка

    • 25 июня в мире отмечается День моряка. В этом году Международная морская организация (IMO) посвятила этот день безопасности и защищенности моряков, в том числе в регионе Красного моря.

    «Сегодня мы отдаем дань уважения 2 миллионам моряков, которые обеспечивают функционирование глобальных рынков и цепочек поставок, – цитирует пресс-служба IMO видеообращение генерального секретаря организации Арсенио Домингеса. – За последние годы моряки проходят тяжелые испытания: они сталкиваются с пиратством и подвергаются опасности в зонах конфликта. Я отдаю дань стойкости и самопожертвованию моряков во имя работы». 

    В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что моряки играю жизненно важную роль в обеспечении бесперебойного потока товаров, но «их собственные жизни поставлены на карту в связи с серьезными угрозами». «Нападения на международные морские пути и акты пиратства недопустимы, – говорится в заявлении генсека. – Суда и моряки не должны быть заложниками, их не должны похищать или угонять. Моряки не должны быть жертвами в геополитических конфликтах. Давайте вместе поприветствуем их важную работу и поддержим их безопасность».

    В социальных сетях IMO призвала моряков поделиться фотографиями и полезными советами по безопасности в море.

    Фото: IMO

     


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