25 июня – Всемирный день моряка

25 июня в мире отмечается День моряка. В этом году Международная морская организация (IMO) посвятила этот день безопасности и защищенности моряков, в том числе в регионе Красного моря.

«Сегодня мы отдаем дань уважения 2 миллионам моряков, которые обеспечивают функционирование глобальных рынков и цепочек поставок, – цитирует пресс-служба IMO видеообращение генерального секретаря организации Арсенио Домингеса. – За последние годы моряки проходят тяжелые испытания: они сталкиваются с пиратством и подвергаются опасности в зонах конфликта. Я отдаю дань стойкости и самопожертвованию моряков во имя работы».

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что моряки играю жизненно важную роль в обеспечении бесперебойного потока товаров, но «их собственные жизни поставлены на карту в связи с серьезными угрозами». «Нападения на международные морские пути и акты пиратства недопустимы, – говорится в заявлении генсека. – Суда и моряки не должны быть заложниками, их не должны похищать или угонять. Моряки не должны быть жертвами в геополитических конфликтах. Давайте вместе поприветствуем их важную работу и поддержим их безопасность».

В социальных сетях IMO призвала моряков поделиться фотографиями и полезными советами по безопасности в море.

Фото: IMO