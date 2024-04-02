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В IMO приняли поправку с уточнением порядка уведомлений о потере контейнеров с вредными веществами
02.04.2024

В IMO приняли поправку с уточнением порядка уведомлений о потере контейнеров с вредными веществами

    • С 18 по 22 марта в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне при участии российской делегации прошла 81-я сессия Комитета по защите морской среды Международной морской организации, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ,

    Комитет принял ряд поправок к инструментам IMO – Конвенции МАРПОЛ и Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004 (Конвенция УБВ).

    Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ (правила по предотвращению загрязнения атмосферы с судов) дополнено рядом уточнений в отношении порядка замены котельных установок на судах на дизельные двигатели. Кроме того, уточнена терминология, связанная с использованием топлива с низкой температурой вспышки, а также процедуры и детализация предоставляемых в ИМО данных о потребленном топливе, которые используются для расчета показателя и ежегодного рейтинга эксплуатационной углеродоемкости судна. Поправки вступят в силу 1 августа 2025 года.

    В Конвенцию УБВ внесено положение о возможности использования журнала операций с балластными водами в электронном виде. Поправки вступят в силу 1 октября 2025 года.

    Также Комитет принял поправку к Протоколу I к Конвенции МАРПОЛ с уточнением порядка уведомлений о потере контейнеров с вредными веществами. Поправки позволят снизить административную нагрузку при применении соответствующих требований конвенции СОЛАС об отчетности по потерянным контейнерам.

    Последовательно проводится комплексная работа по тематике предотвращения загрязнения атмосферы с судов и энергоэффективности. В ходе сессии участники обсудили такие важные направления этой работы, как совершенствование отчетности по потребленному топливу и возможность учета выбросов других парниковых газов, помимо СО2, с целью гармонизированного применения требований МАРПОЛ по эксплуатационной углеродоемкости, перспективы использования на судах систем улавливания и хранения СО2 и разработка соответствующих универсальных норм правового регулирования.

    Продолжилась разработка новых технических и экономических мер в рамках Стратегии IMO 2023 по сокращению выбросов парниковых газов с судов. Комитет согласовал возможный формат внесения новых требований в Конвенцию МАРПОЛ и наметил график предстоящей работы по анализу результатов оценки потенциальных последствий социально-экономического характера, связанных с планируемым применением новых мер регулирования, определением ключевых элементов и технического наполнения будущих мер.

    По тематике управления балластными водами был принял ряд важных решений, которые позволят начать предметный пересмотр Конвенции УБВ на основе накопленного опыта применения этой конвенции за последние несколько лет. В частности, был определен перечень положений Конвенции, Кодекса IMO по одобрению систем управления балластными водами и профильных рекомендательных руководств IMO для приоритетного пересмотра, намечены временные рамки этой работы. Проекты первых поправок должны быть подготовлены к середине 2025 года.

    Кроме того, согласовано введение новых районов контроля выбросов окислов серы и азота в границах исключительных экономических зон Канады в Арктике и Норвегии в Норвежском море. Такие районы предполагают более жесткие требования в отношении предельного содержания серы в судовом топливе и, в части выбросов окислов азота, повышенные требования для судовых дизельных двигателей, устанавливаемых на новых судах, которые будут эксплуатироваться в районах. Соответствующие поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ предполагается принять на следующей сессии Комитета по защите морской среды в октябре этого года.

    Также на сессии были одобрены новые и пересмотренные рекомендации IMO по различным природоохранным вопросам, включая эксплуатацию систем управления балластными водами в районах с проблемным качеством воды, перевозку пластмассовых гранул в грузовых контейнерах, отбор проб судового топлива, оценку выбросов в атмосферу на протяжении жизненного цикла топлива и другое.

     


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