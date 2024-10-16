Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
DP World приобретает собственный контейнерный парк
16.10.2024

DP World приобретает собственный контейнерный парк

    • DP World впервые приобрел собственный парк контейнеров суммарной вместимостью 47 тыс. TEU, сообщает Seatrade Maritime.

    «Сбоев в глобальной цепочке поставок становится все больше. Они приводят к тому, что контейнерное оборудование бывает в дефиците или находится в том месте, где оно не требуется, -– отмечают в компании. – В таких сложных условиях цепочки поставок испытывают все большее давление».

    Как сказал CEO DP World Ганеш Радж, «Вливание 47 тыс. TEU в экосистему активов компании даст клиентам уверенность, что их товары будут доставлены в пункт назначения одним партнером».

    Контейнеры под брендом DP World распределены по 78 странам.

    Фото: Seatrade Maritime / DP World


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.04.2024
    БСК увеличила экспорт агропродукции в контейнерах
    ООО «Балтийская Стивидорная Компания» (БСК), входящее в группу НМТП, увеличила перевалку экспортных контейнеров с […]
    агропродукцияБСКГруппа НМТПКонтейнеры
    0
    08.05.2024
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 4 месяца 2024 составили 2 млн […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    12.01.2024
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2023 года: перевозки выросли на 14,1%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2023 составили 7 млн 438,6 […]
    2023КонтейнерыРЖД
    0
    04.06.2024
    Об обязательном информировании о потере контейнеров в море
    Международная морская организация (IMO) с 1 января 2026 года обязала сообщать о потере в […]
    IMOКонвенцияКонтейнерыпоправки
    0
    08.04.2024
    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%
    По итогам первого квартала 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    29.02.2024
    Порт Антверпен-Брюгге выплатит DP World компенсацию почти 45 млн долларов
    В земельном споре
    DP WorldАнтверпенземляКомпенсация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.10.2024 DP World приобретает собственный контейнерный парк
    16.10.2024 Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2024
    16.10.2024 Maersk изменил отношение к СПГ
    15.10.2024 Спрос на контейнеры восстановился
    15.10.2024 PIL дал имена первым контейнеровозам на СПГ
    14.10.2024 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •