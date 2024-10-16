DP World приобретает собственный контейнерный парк

DP World впервые приобрел собственный парк контейнеров суммарной вместимостью 47 тыс. TEU, сообщает Seatrade Maritime.

«Сбоев в глобальной цепочке поставок становится все больше. Они приводят к тому, что контейнерное оборудование бывает в дефиците или находится в том месте, где оно не требуется, -– отмечают в компании. – В таких сложных условиях цепочки поставок испытывают все большее давление».

Как сказал CEO DP World Ганеш Радж, «Вливание 47 тыс. TEU в экосистему активов компании даст клиентам уверенность, что их товары будут доставлены в пункт назначения одним партнером».

Контейнеры под брендом DP World распределены по 78 странам.

Фото: Seatrade Maritime / DP World