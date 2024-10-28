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Первый в мире складной контейнер «5 в 1»
28.10.2024

Первый в мире складной контейнер «5 в 1»

    • Американская компания Compact Container Systems (CCS) построила первый в мире складной 40-футовый HC контейнер «5 в 1» – SeaFold.

    Как заявляет производитель, в сложенном виде «стопка» из пяти контейнеров SeaFold занимает столько же места, сколько и один стандартный 40-футовый контейнер High Cube. Такая конструкция позволяет экономить 80% площадей хранения, сократить количество подъемов и перемещений контейнеров на судах, автотранспорте, железнодорожных путях и баржах, облегчить штабелирование, и, в конечном итоге, значительно снизить расходы, связанные с перевозкой и хранением.

    «Возможность разместить пять складных контейнеров в том же слоте, что и один стандартный 40 футовый HC контейнер, кардинально меняет правила игры в управлении перемещением контейнеров, максимально увеличивая вместимость, – отмечают в CCS. – Контейнеры SeaFold создают безопасную и более эффективную систему эксплуатации и хранения в порту, на терминале или в стоках. Это особенно важно в пиковый сезон, когда перегруженность создает большие проблемы, а вывоз порожних контейнеров становится приоритетом».

    SeaFold изготовлен с использованием самых качественных материалов, соответствующих отраслевым стандартам. Контейнер прошел все испытания ISO и испытания на водонепроницаемость и совместим со всем стандартным подъемным оборудованием, используемым в большинстве портов, терминалов и складов, и не требует никакого специального оборудования.

    Фото: CCS


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