Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 4 месяца 2024 составили 2 млн 567,7 тыс. TEU. Это на 9,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам отчетного периода во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 33,2 тыс. TEU – на 13,4% больше, чем за январь-апрель 2023 года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 3 месяца этого года достигло 1,855,5 млн TEU – это 7,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 3,6 раза (до 14 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – рост в 1,8 раза (до 156,3 тыс. TEU) и строительных грузов – рост в 1,4 раза (до 86,6 тыс. TEU). Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 29,1% (до 44 тыс. TEU) остальных и сборных грузов – на 20,6% (до 68,8 тыс. TEU).

Объем перевозок лесных грузов в контейнерах увеличился на 2,9% (до 192,6 тыс. TEU), метизов – на 7,2% (до 143,6 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих – на 11,9% (до 142,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 1,4% (до 136 тыс. TEU). Перевозки нефтяных грузов в контейнерах по итогам января-апреля текущего года выросли на 8,3% до 35,2 тыс. TEU. Также увеличились перевозки цветных металлов (плюс 1,1% до 41,3 тыс. TEU) и цветной руды и серного сырья (плюс 10,2% до 9,9 тыс. TEU). Объем перевозок продуктовых грузов также увеличился. Перевозки рыбы в контейнерах выросли на 12,3% до 12,9 тыс. TEU, мяса и животного масла – на 9% до 8,7 тыс. TEU и остальных продовольственных товаров – на 1,3% до 96,7 тыс. TEU.

По остальным грузам в контейнерах наблюдается отрицательная динамика.

Перевозки химикатов и соды в контейнерах снизились на 0,7% (до 278,4 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 12,4% (до 126,4 тыс. TEU), бумаги – на 7,5% (до 118,6 тыс. TEU), черных металлов – на 19,2% (до 71,9 тыс. TEU).

Кроме этого, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 21,2% до 5,3 тыс. TEU.

В апреле во всех видах сообщения было перевезено 637,2 тыс. TEU, что на 3,9% больше, чем в апреле 2023 года.

Фото из Телеграм-канала РЖД