Аналитический дайджест SeaNews, 5-9 августа 2024

Мировой контейнерный рынок

Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 4 месяцев 2024 года составил 73,6 млн TEU – на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок

Вместимость флота MSC в настоящее время превышает 6 млн TEU. Доля перевозчика на глобальном рынке составляет 20%, тогда как Maersk – 14,4%.

Поставки новых контейнеровозов достигли пиковых значений

В июне и первой половине июля в мире было сдано в эксплуатацию 89 контейнеровозов суммарной вместимостью 1,2 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 32 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3% до 5551 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка угля и кокса

В июне 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,9% относительно показателя июня 2023 года и составил 235,1 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 19,2%, каботаж – на 3,2%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 2,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 20,8 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024: снизилась перевалка сжиженного газа

Экспорт, на долю которого приходилось 83,4% всего грузооборота, увеличился на 0,6%. Каботаж вырос на 4,2%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 12,7% относительно показателя июня 2023 года и составил 8,2 тыс. TEU.

Грузооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 8,5% до 5,7 млн тонн.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Финляндия в январе-мае 2024 года

По данным финской таможни, в январе-мае 2024 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 176,1 млн евро, на 39,8% меньше по сравнению с показателем января-мая 2023 года.

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза по итогам первых 5 месяцев 2024 года, составил 5 млн тонн.

Товарооборот Россия – Армения в первом полугодии 2024

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в первом полугодии 2024 года составили 1,4 млрд долларов, на 21,1% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-май 2024

По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-мае 2024 года составил в денежном выражении 193,6 млн евро.

Товарооборот Россия — Китай в первом полугодии 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 2% относительно показателя января-июня 2023 года и составил 116,9 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2024

На 31 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика. Ставки на трейде Азия – Европа незначительно увеличились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 32, 2024

На 32 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на прежнем уровне.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32, 2024

На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск почти на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 32, 2024

На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на всех направлениях выросли.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 32, 2024

На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2024

На 32 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 32 неделя 2024

На 32 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России снизились.

Фото: FESCO “Гайдамак”