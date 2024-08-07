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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%
07.08.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%

    • В июне 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,9% относительно показателя июня 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 19,2%, каботаж – на 3,2%. В экспорте было перевалено на 0,5% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 34,4%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 52,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4,6% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 5% приходилось на рефконтейнеры, 95% – на сухие.

    61,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 20,2% – в каботаже, 15,6% – в экспорте и 3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 20,2%.

    В июне 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,2%, Восточный обработал 18,6%, на Корсаков приходилось 5,5%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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