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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024 в деталях
24.12.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 42,7%

    • В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 42,7% относительно показателя ноября 2023 года.

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    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 42,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 51,7%, импорт – на 34,3%. В каботаже было перевалено на 30% больше, чем годом ранее.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года соответствовала 17,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 35,8% больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 18,6% приходилось на рефконтейнеры, 81,4% – на сухие.

    65,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 34,9% – в экспорте, 0,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 65,1%.

    В ноябре 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На порт Кавказ приходилось 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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