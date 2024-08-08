Поставки новых контейнеровозов достигли пиковых значений

В июне и первой половине июля в мире было сдано в эксплуатацию 89 контейнеровозов суммарной вместимостью 1,2 млн TEU. Это самый высокий показатель со времени пандемии в 2021-2022 году, когда на фоне высоких фрахтовых ставок было заказано контейнеровозов с рекордной суммарной вместимостью, сообщает Container News со ссылкой на Clarksons.

К середине июля портфель заказов на контейнеровозы составил 6,6 млн TEU, что на 14% больше, чем в начале июня, и эквивалентно 22% от вместимости действующего контейнерного флота, хотя и ниже максимального показателя в 30% в первом квартале 2023 года.

Во втором квартале этого года поставки нового тоннажа составили 884 тыс. TEU. Это пятый квартальный рекорд подряд, который значительно превышает средний квартальный показатель за последние 10 лет в 325 тыс. TEU.

За первые 6 месяцев этого года вместимость контейнерного флота увеличилась на 5,7%. Прогнозируется, что по итогам 2024 года провозные мощности увеличатся на 10%, или 2,9 млн TEU. В 2023 году суммарно вместимость флота выросла на 8%.

Утилизация контейнеровозов идет сдержанными темпами на фоне растущих ставок фрахта. За первые 6 месяцев этого года на слом ушли 36 контейнеровозов суммарной вместимостью 51 тыс. TEU, что на 35% меньше, чем в 2023 году, и на 65% меньше, чем в среднем за 10 лет до пандемии.

Вторичный рынок остается активным. Во втором квартале этого года был продан 71 контейнеровоз совокупной вместимостью 313 тыс. TEU, что на 31% больше, чем в прошлом году. «Это самый активный квартал в плане продаж, начиная с 3-го квартал 2021 года», – отмечают в Clarksons.

Фото: ONE