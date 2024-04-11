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Контейнерооборот порта Тяньцзинь в первом квартале 2024 года
11.04.2024

Контейнерооборот порта Тяньцзинь в первом квартале 2024 года

    • В первом квартале 2024 года северокитайский порт Тяньцзинь обработал более 5,41 млн TEU, на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на администрацию порта.

    Суммарный грузооборот порта за январь-март этого года вырос на 3,2% и достиг 118 млн тонн.

    Ранее в этом году на порт был открыт экспресс-сервис для импорта черешни из Чили. Это первая прямая поставка черешни из Латинской Америки в регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

    Порт Тяньцзинь, расположенный на побережье Бохайского залива, является важными морскими воротами на севере Китая. В настоящее время через него работает 145 контейнерных сервисов, что позволяет осуществлять перевозки на/из более 500 портов более чем в 180 странах мира.

    Фото: Xinhua


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