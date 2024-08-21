Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
21.08.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.08.2024
    Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2024: плюс 8,8% во внутреннем сообщении
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 7 месяцев 2024 года составили 4 […]
    Только для подписчиков
    2024Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    02.04.2024
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-феврале 2024 года
    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале 2024 года товарооборот между Россией и […]
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    28.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024: выросла перевалка нефтепродуктов
    В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля […]
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    24.01.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре увеличился на 26,8%
    В декабре 2023 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 26,8% относительно показателя декабря […]
    2023Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.05.2024
    Товарооборот Россия – Индия в январе-феврале 2024 года
    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-феврале […]
    Только для подписчиков
    2024ИндияТоварооборот
    0
    09.04.2024
    Товарооборот Россия – США в январе-феврале 2024 года
    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в январе […]
    Только для подписчиков
    2024СШАТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2024 FESCO увеличила частоту жд сервиса из Новороссийска в Москву
    21.08.2024 НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
    21.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
    21.08.2024 Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья
    20.08.2024 Первый поезд с контейнерами из Китая через Архангельск
    20.08.2024 Контейнерооборот российских портов в июле 2024 вырос на 11,4%
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •