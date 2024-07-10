Россию и Индию свяжет Северный морской путь

Россия и Индия выразили готовность создать совместный рабочий орган для взаимодействия с использованием Северного морского пути. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе переговоров 8-9 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что стороны разделяют подходы по выстраиванию новой архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров, уделяют пристальное внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве, в том числе в целях реализации инициативы Большого Евразийского пространства. В этом контексте стороны выразили готовность вести активную работу по наращиванию логистических связей с акцентом на повышение пропускной способности инфраструктуры, в том числе для запуска морского коридора «Владивосток – Ченнаи» и международного транспортного коридора «Север – Юг» (МТК), а также задействования потенциала Северного морского пути (СМП).

«Стороны продолжат совместные усилия по активизации использования МТК в целях сокращения времени и стоимости грузоперевозок, а также для продвижения коммуникаций на евразийском пространстве. Сотрудничество в сфере транспорта и логистики будет базироваться на принципах прозрачности, широкого участия, учета местных приоритетов, финансовой устойчивости, а также уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств», – говорится в документе.

Стороны поощряют сотрудничество по развитию морских перевозок между Россией и Индией по Северному морскому пути. В этих целях они выразили готовность создать совместный рабочий орган в рамках МПК для взаимодействия с использованием СМП.

Сотрудничество предусматривает наращивание грузооборота с Индией посредством запуска новых маршрутов международного транспортного коридора «Север – Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи, а также оптимизацию таможенных процедур с использованием интеллектуальных цифровых систем безбарьерного перемещения грузов.

Фото: пресс-служба Кремля