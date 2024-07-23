Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
23.07.2024

Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»

    • Минэкономразвития России представило промежуточные результаты своей деятельности по разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах». Как сообщает пресс-служба ведомства, презентация состоялась на международной конференции «Транспортные обязательства в условиях технологического развития». Организатором мероприятия стала кафедра гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА).

    Представитель министерства Валерий Вавилин отметил, что подготовка конвенции идет на площадке рабочей группы VI Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Он выделил основные преимущества оборотного грузового документа. Во-первых, такой документ поможет расширять грузоперевозки тем странам, которые имеют развитую сухопутную транспортную систему, а также государствам, не имеющим выхода к морю. Во-вторых, транспортный документ будет содержать в себе право на имущество и права по договору перевозки. Это позволит владельцу документа не только распоряжаться грузом, но и корректировать маршрут поставки с учетом интересов сторон договора. В целом реализация конвенции поможет снизить издержки грузоперевозчиков, раскрыть потенциал сухопутной торговли, приведет к созданию более сложных транзитных цепочек.

    Представитель министерства также обратил внимание на важность оперативного реагирования грузополучателями и перевозчиками на изменения рисков.

    «Гибкость товарооборота повышает стабильность логистической отрасли в периоды сбоев. Например, решение многих судоходных перевозчиков перенаправить суда от Красного моря и Суэцкого канала по альтернативным маршрутам послужило толчком к развитию новых торговых путей, сочетающих морские перевозки с автомобильными, железнодорожными или аэроперевозками», — отметил В.Вавилин.

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2024
    В IMO обсудили профильные вопросы, связанные с автономным судоходством
    С 22 по 26 апреля в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне прошла […]
    IMOавтономное судовождениеКонвенцияМеждународная морская организация
    0
    21.05.2024
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в […]
    Только для подписчиков
    2024грузовые перевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    10.01.2024
    Грузооборот российского транспорта, 11 месяцев 2023: перевозки выросли на 0,2%
    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 11 месяцев 2023 года составил 7,99 […]
    2023грузовые перевозкиРоссияТранспортный сектор
    0
    08.05.2024
    Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,4%
    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года составил чуть […]
    2024грузовые перевозкиРоссияТранспортный сектор
    0
    05.02.2024
    Упрощена процедура допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам
    С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к […]
    АвтоперевозкиДокументооборотПравительство
    0
    04.06.2024
    Об обязательном информировании о потере контейнеров в море
    Международная морская организация (IMO) с 1 января 2026 года обязала сообщать о потере в […]
    IMOКонвенцияКонтейнерыпоправки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2024 MSC скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    23.07.2024 Новая грузовая площадка на БАМе
    23.07.2024 Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути
    22.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2024
    22.07.2024 Загруженность порта Гаосюн возрастает
    19.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •