Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»

Минэкономразвития России представило промежуточные результаты своей деятельности по разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах». Как сообщает пресс-служба ведомства, презентация состоялась на международной конференции «Транспортные обязательства в условиях технологического развития». Организатором мероприятия стала кафедра гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА).

Представитель министерства Валерий Вавилин отметил, что подготовка конвенции идет на площадке рабочей группы VI Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Он выделил основные преимущества оборотного грузового документа. Во-первых, такой документ поможет расширять грузоперевозки тем странам, которые имеют развитую сухопутную транспортную систему, а также государствам, не имеющим выхода к морю. Во-вторых, транспортный документ будет содержать в себе право на имущество и права по договору перевозки. Это позволит владельцу документа не только распоряжаться грузом, но и корректировать маршрут поставки с учетом интересов сторон договора. В целом реализация конвенции поможет снизить издержки грузоперевозчиков, раскрыть потенциал сухопутной торговли, приведет к созданию более сложных транзитных цепочек.

Представитель министерства также обратил внимание на важность оперативного реагирования грузополучателями и перевозчиками на изменения рисков.

«Гибкость товарооборота повышает стабильность логистической отрасли в периоды сбоев. Например, решение многих судоходных перевозчиков перенаправить суда от Красного моря и Суэцкого канала по альтернативным маршрутам послужило толчком к развитию новых торговых путей, сочетающих морские перевозки с автомобильными, железнодорожными или аэроперевозками», — отметил В.Вавилин.