Росморречфлот поможет Якутии найти инвестора для транспортно-логистического узла

В Якутии ведется работа по запуску транспортно-логистического узла на реке Лена, который соединит железнодорожный, автомобильный и речной транспорт и оптимизирует логистику доставки и транзита грузов. Запустить подъездной железнодорожный путь со станции Нижний Бестях до причала Грузового терминала планируется до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко по итогам выездного совещания с представителями регионального правительства и профильных предприятий.

Это основная перевалочная база доставки грузов в арктические и восточные районы республики с перспективой выхода в другие регионы и страны. Проектная мощность перевалки грузов составляет 1,7 млн тонн с возможностью увеличения до 2 млн тонн.

«Река Лена позволяет выходить на Северный морской путь, связывает Иркутскую область с Магаданской областью и также с Амуром, где реализуется проект пограничного перехода с Китаем «Джалинда-Мохэ». То есть в перспективе здесь наладится единая система доставки и транзита грузов разными видами транспорта. Таким образом, мы исключим лишние перевалочные процедуры с одного вида транспорта на другой, это позволит сократить стоимость и сроки доставки грузов. Росморречфлот готов оказать поддержку республике по организации работы и поиску инвесторов», – цитирует пресс-служба Росморречфлота А. Тарасенко.

Как отметили в Минтрансе Якутии, транспортный узел в Нижнем Бестяхе имеет выгодное расположение, находится на пересечении транзитных потоков и обладает высокой степенью модальности. Он представляет собой группу предприятий, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров, а также организаций, обслуживающих объекты инфраструктуры.

Уже в краткосрочной перспективе основные грузопотоки внутреннего водного транспорта могут быть перенаправлены на глубоководную часть реки Лены, минуя мелководный участок верховьев реки. Грузы будут доставляться по железной дороге до железнодорожной станции Нижний Бестях с перевалкой на речные суда и суда класса «река-море» и направляться как вниз по течению реки с выходом на Северный морской путь, так и вверх по течению реки в порты назначения на Лене и ее притоках.

Эта схема доставки грузов в Якутию позволит снизить риски срыва поставки из-за сурового климата, оптимизировать транспортные расходы и сроки доставки грузов.

Участники встречи отметили, что создание эффективного транспортно-логистического узла в регионе может быть достигнуто только при вводе железнодорожного подъездного пути от станции Нижний Бестях до причальной стенки на реке Лена. В рамках совещания представители АО «Железные дороги Якутии» и грузового терминала ПАО «ЛОРП» подписали договор о сотрудничестве в рамках интеграции железнодорожной и речной инфраструктуры.

В Росморречфлоте отмечают, строительство транспортно-логистического узла на пересечении путей железнодорожного, автомобильного и речного транспортов началось в 2017 году. Первый причал был введен в эксплуатацию в 2022 году. В дальнейшем планируется построить еще два причала, создать площадку переработки и хранения грузов, а также склад ГСМ.

Фото: Росморрречфлот