Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Якутия совместно с Амурской областью реализуют проект транспортно-логистического комплекса «Джалинда»
28.05.2024

Якутия совместно с Амурской областью реализуют проект транспортно-логистического комплекса «Джалинда»

    • В ходе встречи руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева были рассмотрены вопросы развития речного флота и увеличения грузовой базы в рамках реализации проекта транспортно-логистического комплекса «Джалинда».

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, проект ТЛК «Джалинда» реализуется совместно с Амурской областью и предполагает создание на российско-китайской границе речного порта и таможенно-логистического комплекса для развития экспортных поставок якутского угля в Китай.

    Отмечается, что в 2024 году потенциал экспорта угля из Якутии превышает 34 млн тонн. При этом согласованные планы перевозок по железным дорогам не могут обеспечить вывоза всего объёма даже с учётом запланированного увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба.

    В свою очередь, перевозки с использованием пограничного перехода Джалинда-Мохэ позволят обеспечить экспортные поставки без выхода на Восточный полигон РЖД. Уже на первом этапе реализации проекта в 2024-2025 годах предполагается открытие автомобильно-водного пограничного пункта пропуска с устройством понтонного моста через реку Амур в круглогодичном режиме и реконструкция железнодорожного участка Рейново – Сковородино. Принятые меры смогут обеспечить перевозку до 5 млн тонн грузов в год.

    Как отметил А.Тарасенко, внутренний водный транспорт является безальтернативным при перевозке массовых грузов для нужд экономики и населения, в том числе в труднодоступных населённых пунктах Арктической зоны. «Более того, внутренний водный транспорт необходим для реализации инвестпроектов в регионе. С каждым годом таких проектов становится больше, поэтому социально-экономическое развитие республики в том числе связано и с развитием речного флота. Работу по его обновлению и увеличению грузовой базы мы будем продолжать», – подчеркнул глава Росморречфлота.

    Водные пути на территории Якутии обслуживает Администрация Ленского бассейна. Общая протяжённость обслуживаемых водных путей составляет 21726 км, из которых 16522 км находятся в республике. Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов и безопасных условий плавания на реках республики устанавливаются и содержатся знаки навигационного оборудования, проводятся дноуглубительные, выправительные, тральные и изыскательские работы. 

    Фото: правительство Республики Саха (Якутия)


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2024
    На Волге открылась навигация
    10 апреля началась навигация на Средней Волге. В шлюзе №25 отшвартовалось первое в навигацию […]
    ВолгаНавигацияРосморречфлот
    0
    29.03.2024
    Назначен новый руководитель Росморречфлота
    Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Распоряжение о его […]
    назначениеРосморречфлот
    0
    16.05.2024
    Росморречфлот подписал соглашение с профсоюзом в сфере морского транспорта
    В Росморречфлоте подписали отраслевое соглашение по подведомственным учреждениям и предприятиям, которые осуществляют свою деятельность […]
    коллективный договорПрофсоюзРосморречфлотСоглашение
    0
    02.04.2024
    Открыта транзитная навигация в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей
    В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р в Азово-Донском бассейне внутренних […]
    2024Азово-Донской бассейнВнутренние водные путиНавигация
    0
    21.03.2024
    В Якутии построят среднетоннажный СПГ-завод
    В ходе рабочей встречи первого заместителя председателя правительства Якутии Джулустана Борисова и директора ООО […]
    завод СПГКитайЯкутия
    0
    09.01.2024
    Жатайская судоверфь передана в собственность Республики Саха (Якутия)
    Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся […]
    Жатайская судоверфьпередача в собственностьуказЯкутия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%
    28.05.2024 FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ
    28.05.2024 Контейнерооборот китайских портов, Q1 2024
    28.05.2024 Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
    28.05.2024 Сухой порт «Благовещенск» свяжет автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ с жд инфраструктурой
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    21.05.2024 Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •