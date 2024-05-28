Якутия совместно с Амурской областью реализуют проект транспортно-логистического комплекса «Джалинда»

В ходе встречи руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева были рассмотрены вопросы развития речного флота и увеличения грузовой базы в рамках реализации проекта транспортно-логистического комплекса «Джалинда».

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, проект ТЛК «Джалинда» реализуется совместно с Амурской областью и предполагает создание на российско-китайской границе речного порта и таможенно-логистического комплекса для развития экспортных поставок якутского угля в Китай.

Отмечается, что в 2024 году потенциал экспорта угля из Якутии превышает 34 млн тонн. При этом согласованные планы перевозок по железным дорогам не могут обеспечить вывоза всего объёма даже с учётом запланированного увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба.

В свою очередь, перевозки с использованием пограничного перехода Джалинда-Мохэ позволят обеспечить экспортные поставки без выхода на Восточный полигон РЖД. Уже на первом этапе реализации проекта в 2024-2025 годах предполагается открытие автомобильно-водного пограничного пункта пропуска с устройством понтонного моста через реку Амур в круглогодичном режиме и реконструкция железнодорожного участка Рейново – Сковородино. Принятые меры смогут обеспечить перевозку до 5 млн тонн грузов в год.

Как отметил А.Тарасенко, внутренний водный транспорт является безальтернативным при перевозке массовых грузов для нужд экономики и населения, в том числе в труднодоступных населённых пунктах Арктической зоны. «Более того, внутренний водный транспорт необходим для реализации инвестпроектов в регионе. С каждым годом таких проектов становится больше, поэтому социально-экономическое развитие республики в том числе связано и с развитием речного флота. Работу по его обновлению и увеличению грузовой базы мы будем продолжать», – подчеркнул глава Росморречфлота.

Водные пути на территории Якутии обслуживает Администрация Ленского бассейна. Общая протяжённость обслуживаемых водных путей составляет 21726 км, из которых 16522 км находятся в республике. Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов и безопасных условий плавания на реках республики устанавливаются и содержатся знаки навигационного оборудования, проводятся дноуглубительные, выправительные, тральные и изыскательские работы.

Фото: правительство Республики Саха (Якутия)