В Пермском крае планируют создать мультимодальный логистический центр

Для развития мультимодального логистического центра в Пермском крае необходимо устранить лимитирующий участок в границах Камского бассейна. Об этом сообщили на первом заседании рабочей группы по развитию перегрузочного комплекса, которое состоялось под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко.

«Лимитирующий участок водного пути Нижнекамского водохранилища Чайковский шлюз – Сарапул, расположенный на территории Пермского края и Удмуртской Республики, останется единственным узким местом на Единой глубоководной системе после ввода в эксплуатацию Городецкого и Багаевского гидроузлов», – поясняют в пресс-службе ведомства.

При существующих ограничениях для снижения проходной осадки судов не используется максимальная грузоподъемность судов, падает рентабельность перевозок, идет потеря по грузообороту в бассейне. Вследствие чего грузоотправители предпочитают речному флоту другие виды транспорта.

Как отметил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, региональные власти заинтересованы в реализации проекта создания мультимодального логистического центра, поскольку железнодорожные и автомобильные пути в регионе перегружены.

Четыре речных порта в городах Чайковский, Пермь, Березники, а также промышленный порт в Соликамске имеют автомобильные подъездные пути с выходом на автодорожные магистрали. Железнодорожные подъездные пути имеются в порту Пермь и в грузовом порту Левшино, что обеспечивает их выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Также существует ряд перспективных участков, расположенных вблизи автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, что позволит обеспечить взаимосвязь всех видов транспорта для осуществления грузовой работы.

Участники заседания также рассмотрели вопросы формирования грузовой базы, обновления флота и привлечения к работе представителей отраслевого вуза Росморречфлота – ВГУВТ.

В Росморречфлоте отмечают, о сотрудничестве в рамках создания транспортного узла в регионе руководитель Росморречфлота и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин договорились в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года.

Общая протяженность водного пути, расположенного на территории Пермского края, составляет 634 км.

«С начала навигации 2024 года в Камском бассейне судовладельцы перевезли почти 10,5 млн тонн грузов. Объем перевозок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,9%. Увеличение обусловлено в том числе возобновлением перевозок нефтепродуктов из Перми, а также увеличением перевозок минерально-строительных грузов», – приводят данные в Росморречфлоте.

Фото: Росморречфлот