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Ленское речное пароходство открыло арктическую навигацию
23.07.2024

Ленское речное пароходство открыло арктическую навигацию

    • В минувшие выходные первые суда Ленского объединенного речного пароходства открыли арктическую навигацию, доставив в рамках северного завоза народнохозяйственные грузы в арктические районы Республики Саха (Якутия).

    Как сообщает пресс-служба ЛОРП, под разгрузку в пос. Нижнеянск Усть-Янского района Якутии встал сухогруз «Капитан Богатырев», доставивший свыше 1,7 тыс. тонн генеральных грузов.

    В настоящее время ведется погрузка каменного угля на теплоход «Капитан Шандровский» из пос. Зеленый Мыс Нижнеколымского района назначением на реку Индигирка.

    Нефтекотельное топливо для нужд ЖКХ в районах Крайнего Севера в количестве 13,7 тыс. тонн отгружено в г. Олекминск.

    В пос. Нижний Бестях идет интенсивная отгрузка светлых нефтепродуктов. В пути уже находится 11 тыс. тонн назначением на реки Яна, Индигирка и Колыма.

    На обеспечении северного завоза занят нефтеналивной флот пароходства, а именно: т/х «Ленанефть-2020», «Ленанефть-2055», т/х «Ленанефть-2060», т/х «Ленанефть-2063», т/х «Ленанефть-2043» и буксир т/х «ОТ-2035» с тремя нефтеналивными баржами, груженными нефтекотельным топливом для нужд ЖКХ.

    К морскому участку подходят два танкера. Это т/х «Ленанефть-2041», груженная нефтекотельным топливом, назначением на порт Тикси, и т/х «Ленанефть-2031», груженная бензином марки Р-92, назначением река Яна.

    По реке Яна отгружены и доставлены 10,2 тыс. тонн светлых нефтепродуктов из пос. Нижнеянск, в том числе до пос. Усть-Куйга — 8,8 тыс. тонн и пос. Северный — 1,4 тыс. тонн.

    Ниже поселка Жиганск идет теплоход «Дионисий Хитров», груженный каменным углем, назначением река Яна для нужд населения Верхоянского района.

    Ведется отгрузка каменного угля с шахты Джебарики-Хая Томпонского района назначением река Яна.

    В рамках северного завоза суда ПАО «ЛОРП» должны доставить в районы Крайнего Севера порядка 500 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов.

    Фото: сайт ПОА «ЛОРП» / А.Курило

     


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