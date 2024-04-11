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На Волге открылась навигация
11.04.2024

На Волге открылась навигация

    • 10 апреля началась навигация на Средней Волге. В шлюзе №25 отшвартовалось первое в навигацию 2024 судно «Григорий Потехин», которое проследовало вниз по Волге по Волгоградскому водохранилищу, открытому для судоходства в период с 8 по 10 апреля, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Отмечается, что накануне было выполнено холостое шлюзование. В первый день навигации было выполнено два шлюзования.

    В нижнем бьефе – чисто, в верхнем – ломаный лед, в подходном канале – отдельные льдины. В Саратовском водохранилище – сплошной лед до Сызрани, уточнили в Росморречфлоте обстановку в районе гидроузла.На Волге открылась навигация

    Ранее была открыта навигация на Нижней Волге на участке Волгоград – Стрелецкое в 618,3 км. К концу первой недели этого месяца было выставлено 484 освещаемых буя и 69 неосвещаемых. Протралено около 40 кв. км., выполнены русловые изыскания на 23,5 км.

    На конец первой декады апреля в Волжском бассейне, по информации диспетчеров движения ФБУ «Администрация Волжского бассейна», находилось в движении 36 единиц флота.

     

    Фото: Росморречфлот


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