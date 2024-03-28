Восточная горнорудная компания готовится к навигации

За зимний сезон стивидорная компания «Роктри ВГК СТВ» и Угольный морской порт Шахтёрск провели ремонтные работы на шести баржах, буксирном флоте и существенно модернизировали два своих перегружателя, сообщает пресс-служба Восточной горнорудной компании (ВГК).

На плавучем перегружателе «RT Genova» было установлено дополнительное швартовое оборудование. «Это ускорит и одновременно сделает более безопасной швартовку, уменьшит время на перетяжку баржи вдоль борта перегружателя, что приведёт к росту производительности перевалки, – отметили в компании. – На судне также обновили конвейер: заменили ленты, ролики, роликоопоры и другие узлы. Произвели замену оборудования на кранах».

На перегружателе «EMCO-1» завершено обслуживание кранового, конвейерного оборудования, а также проведена переборка одного из двигателей.

«Баржи и буксиры проверили “от и до”, заменили необходимые детали», – добавили ВГК.

По оценкам компании, зимний перестой не прошёл даром: проведённые за это время ремонтные работы повысят качество перевалки, увеличат надёжность оборудования, обеспечат бесперебойность производственного процесса и обеспечат готовность флота к навигации.

Планируется, что навигация возобновится в первой декаде апреля, после снятия ледовых ограничений и улучшения ледовой обстановки в акваториях портов Шахтёрск и Советская Гавань, а также в Татарском проливе.

Фото: ВГК