Производственные мощности «Нацпроектстрой» законтрактованы до 2035 года

Производственные мощности АО «ГК «Нацпроектстрой» законтрактованы до 2035 года, портфель заказов только растет. Об этом SeaNews на полях Петербургского экономического форума рассказала представитель холдинга Полина Антюхова.

«На нашем стенде мы выделили основные направления деятельности компании. Это строительство дорог и мостов, железнодорожное строительство, энергетическое строительство и портовое строительство, – рассказала П.Антюхова. – Каждая компетенция развита на высочайшем уровне. В структуру холдинга входят десятки уже состоявшихся компаний, за плечами которых далеко не один реализованный объект».

Она отметила, что в активной фазе находится проект по строительству морского порта «Лавна» в Мурманской области. «Мы выступаем там в роли генерального подрядчика. Проект реализовывался на протяжении трех лет. Сейчас мы выходим на финиш и планируем сдачу проекта уже в этом году. Это плюс-минус осень».

Второй портовый проект в стадии активного развития – строительство терминала по перевалке аммиака в порту Тамань. «Проект очень важный стратегически и политически. Ранее эту функцию выполнял порт в Одессе. По понятным причинам мы остались без перевалки аммиака, – отметила П.Антюхова. – В регионе не самая простая сейчас ситуация. Очень часто приходится останавливать стройку. Но все идет в срок, по плану. Сейчас основным этапом будет заливка аммиака в технологический трубопровод, который варили на протяжении почти года 600 лучших сварщиков со всей страны, варили под рентген – это конструкция действительно сложная».

Проект строительства порта Суходол считается уже завершенным. «Это для нас был один из самых спокойных проектов», – сказала П.Антюхова.

«Если говорить в целом о промышленном строительстве, когда случились февральские события, конечно, все немножечко напряглись, потому что наши проекты действительно затратные и масштабные, – продолжила она. – Было опасение, что финансирование может пойти на другие нужды. Но абсолютно неожиданно у нас, наоборот, портфель заказов только растет, растет и растет. На сегодняшний день мы законтрактованы до 2035 года».

«Цель нашего присутствия на форуме – это некое знакомство с брендом «Найпроектстрой», потому что каждая компания, которая входит в структуру, является брендом. Это компании с историей, с проектами. А вот в таком составе нас не знают, мы еще пока не ассоциируемся. Хотя мы сопоставимы с крупнейшими российскими холдингами», – резюмировала П.Антюхова.

Напомним, в конце 2023 года ВЭБ.РФ реализовал ряд сделок по созданию крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного строительства: консолидацию в составе АО «ГК «Нацпроектстрой» основных производственных активов лидера в сфере железнодорожного строительства – Группы «1520», в том числе компаний Бастроймеханизация, ОСК «1520», Ленгипротранс, Мостострой-11 и Мостоотряд-47),

Фото: SeaNews