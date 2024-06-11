Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Производственные мощности «Нацпроектстрой» законтрактованы до 2035 года
11.06.2024

Производственные мощности «Нацпроектстрой» законтрактованы до 2035 года

    • Производственные мощности АО «ГК «Нацпроектстрой» законтрактованы до 2035 года, портфель заказов только растет. Об этом SeaNews на полях Петербургского экономического форума рассказала представитель холдинга Полина Антюхова.

    «На нашем стенде мы выделили основные направления деятельности компании. Это строительство дорог и мостов, железнодорожное строительство, энергетическое строительство и портовое строительство, – рассказала П.Антюхова. – Каждая компетенция развита на высочайшем уровне. В структуру холдинга входят десятки уже состоявшихся компаний, за плечами которых далеко не один реализованный объект».

    Она отметила, что в активной фазе находится проект по строительству морского порта «Лавна» в Мурманской области. «Мы выступаем там в роли генерального подрядчика. Проект реализовывался на протяжении трех лет. Сейчас мы выходим на финиш и планируем сдачу проекта уже в этом году. Это плюс-минус осень».

    Второй портовый проект в стадии активного развития – строительство терминала по перевалке аммиака в порту Тамань. «Проект очень важный стратегически и политически. Ранее эту функцию выполнял порт в Одессе. По понятным причинам мы остались без перевалки аммиака, – отметила П.Антюхова. – В регионе не самая простая сейчас ситуация. Очень часто приходится останавливать стройку. Но все идет в срок, по плану. Сейчас основным этапом будет заливка аммиака в технологический трубопровод, который варили на протяжении почти года 600 лучших сварщиков со всей страны, варили под рентген – это конструкция действительно сложная».

    Проект строительства порта Суходол считается уже завершенным. «Это для нас был один из самых спокойных проектов», – сказала П.Антюхова.

    «Если говорить в целом о промышленном строительстве, когда случились февральские события, конечно, все немножечко напряглись, потому что наши проекты действительно затратные и масштабные, – продолжила она. – Было опасение, что финансирование может пойти на другие нужды. Но абсолютно неожиданно у нас, наоборот, портфель заказов только растет, растет и растет. На сегодняшний день мы законтрактованы до 2035 года».

    «Цель нашего присутствия на форуме – это некое знакомство с брендом «Найпроектстрой», потому что каждая компания, которая входит в структуру, является брендом. Это компании с историей, с проектами. А вот в таком составе нас не знают, мы еще пока не ассоциируемся. Хотя мы сопоставимы с крупнейшими российскими холдингами», – резюмировала П.Антюхова.

    Напомним, в конце 2023 года ВЭБ.РФ реализовал ряд сделок по созданию крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного строительства: консолидацию в составе АО «ГК «Нацпроектстрой» основных производственных активов лидера в сфере железнодорожного строительства – Группы «1520», в том числе компаний Бастроймеханизация, ОСК «1520», Ленгипротранс, Мостострой-11 и Мостоотряд-47),

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.05.2024
    Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    Правительство по поручению президента продолжает реализацию инвестиционного проекта, цель которого – увеличить пропускную способность […]
    БАМВосточный полигонжд инфраструктураМодернизация
    0
    07.02.2024
    QatarEnergy построит еще 15 газовозов на корейских верфях
    QatarEnergy заключил контракт с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries на строительство 15 СПГ-танкеров сообщает […]
    QatarEnergyверфиСПГ-газовозыСтроительство
    0
    10.06.2024
    Стоимость перевезенных по Севморпути грузов составит 111 триллионов рублей
    К 2023 году
    грузоотправителиГрузопотокИнфраструктураПМЭФ-2024
    0
    14.02.2024
    Автомобильный мост через Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции
    В подготовке к строительству моста через Лену задействованы пять компаний, зарегистрированные в Якутии, сообщили […]
    Ленский мостСтроительство
    0
    06.06.2024
    «Черкизово» присоединяется к проекту «Мясной шаттл»
    «Мираторг» расширяет свое участие в проекте
    FESCO ПМЭФ-2024Рефперевозки
    0
    27.05.2024
    Готовность портовой инфраструктуры морского терминала в Пионерском почти 40%
    Продолжаются работы по строительству портовой инфраструктуры международного морского терминала в городе Пионерский. Готовность объекта […]
    грузопассажирский терминалИнфраструктураПионерскийРострансмодернизация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.06.2024 Все порты Финляндии, 4 месяца 2024 года
    11.06.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2024
    11.06.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле увеличился на 13%
    10.06.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 в деталях
    10.06.2024 49 отмененных рейсов с 24 по 28 неделю 2024
    10.06.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •