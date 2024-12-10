В Приморье выбирают площадку для размещения нового глубоководного порта

Корпорация развития Приморского края выбирает площадку для размещения глубоководного порта мощностью 60 млн тонн в год на юге Приморского края. Уже заключен договор на исследовательские работы с Морским университетом имени адмирала Невельского, работы завершатся в начале 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Место под порт определят из перечня наиболее подходящих локаций на побережье Приморского края от Славянского залива до устья реки Туманная. «Скорейший выбор площадки необходим, чтобы обозначить границы международной территории опережающего развития, в состав которой правительство Приморского края предлагает включить новый порт», – говорится в пресс-релизе.

Будут учитываться естественные условия, особенности ландшафта, глубины акваторий, сопутствующая транспортная инфраструктура, возможности энергообеспечения и множество других факторов. Также будет выполнена предварительная оценка стоимости подготовки лучших площадок для размещения стивидорной инфраструктуры с обустройством транспортных подходов.

В краевом правительстве отмечают, что грузовой потенциал глубоководного порта прогнозируется в 60 млн тонн в год, что позволит обрабатывать 1,25 млн TEU, 23 млн тонн зерна и 22 млн тонн генеральных грузов – нефтепродуктов и других.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края