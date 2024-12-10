Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Приморье выбирают площадку для размещения нового глубоководного порта
10.12.2024

В Приморье выбирают площадку для размещения нового глубоководного порта

    • Корпорация развития Приморского края выбирает площадку для размещения глубоководного порта мощностью 60 млн тонн в год на юге Приморского края. Уже заключен договор на исследовательские работы с Морским университетом имени адмирала Невельского, работы завершатся в начале 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Место под порт определят из перечня наиболее подходящих локаций на побережье Приморского края от Славянского залива до устья реки Туманная. «Скорейший выбор площадки необходим, чтобы обозначить границы международной территории опережающего развития, в состав которой правительство Приморского края предлагает включить новый порт», – говорится в пресс-релизе.

    Будут учитываться естественные условия, особенности ландшафта, глубины акваторий, сопутствующая транспортная инфраструктура, возможности энергообеспечения и множество других факторов. Также будет выполнена предварительная оценка стоимости подготовки лучших площадок для размещения стивидорной инфраструктуры с обустройством транспортных подходов.

    В краевом правительстве отмечают, что грузовой потенциал глубоководного порта прогнозируется в 60 млн тонн в год, что позволит обрабатывать 1,25 млн TEU, 23 млн тонн зерна и 22 млн тонн генеральных грузов – нефтепродуктов и других.

    Фото: пресс-служба правительства Приморского края


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.10.2024
    Дан старт строительству Ленского моста
    В Якутии в районе поселка Табага состоялась церемония заливки первой буронабивной сваи под опору […]
    Ленский мостСеверный морской путьСтроительствоТранссиб
    0
    07.05.2024
    В Москве строят верфь электросудов
    В Москве строят верфь для производства электросудов. Стройплощадка расположена в районе Нагатинский Затон на […]
    верфьМоскваСтроительствоСудостроение
    0
    04.06.2024
    Одобрен проект строительства нового морского грузового порта на Сахалине
    Проект строительства многофункционального грузового комплекса в Макаровском районе Сахалинской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы […]
    ГлавгосэкспертизаМногофункциональный грузовой районРосморречфлотСахалин
    0
    06.08.2024
    Объекты первого пускового комплекса Багаевского гидроузла готовы на 70%
    Строительная готовность объектов первого пускового комплекса Багаевского гидроузла составляет порядка 70%. Бетонирование всех конструкций […]
    Багаевский гидроузелДонРечные перевозкиСтроительство
    0
    25.01.2024
    В Малайзии начали строить новый порт
    В Малайзии приступили к реализации проекта по строительству международного частного порта Куала-Лингги (KLIP). Стоимость […]
    МалайзияПортСтроительство
    0
    29.10.2024
    На «Восток Ойл» доставлены рекордные 1,2 млн тонн грузов
    В летнюю навигацию
    Восток ОйлГрузоперевозкилетняя навигацияНефть
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.12.2024 FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток — Шанхай
    09.12.2024 Новый контейнерный рекорд РЖД
    09.12.2024 Начало работы нового альянса Premier Alliance откладывается
    09.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 в деталях
    09.12.2024 Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай
    09.12.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    09.12.2024 Козы прошли таможню
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •