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Израиль ищет запасной порт
12.03.2024

Израиль ищет запасной порт

    • Минтранс Израиля ищет возможности купить порт на Кипре, сообщает Maritime Executive. План состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для поддержки национальной безопасности, а также «для размещения гуманитарной помощи и будущих поставок для восстановления сектора Газа».

    «По данным израильского новостного портала YNet, делегация министерства транспорта во главе с председателем Израильской портовой компании Узи Ицхаки уже отправилась на Кипр», – пишет Maritime Executive.

    Ориентировочная стоимость порта оценивается в 140 млн долларов. Окончательное решение по покупке примет правительство Израиля.

    Порт на Кипре будет служить альтернативным вариантом на случай возобновления боевых действий с ливанским движением «Хезболла». «Если напряженность с этим движением начнет усиливаться и будет угрожать безопасности морского судоходства в акватории порта Хайфа – основного контейнерного хаба в Израиле – порт на Кипре может стать временным перевалочным пунктом для грузов, следующих в порты Эйлат и Ашдод», – пишет издание со ссылкой на YNet.

    По информации STMEGI – Еврейского информационного портала – речь идет о порте Ларнаки.

    Фото: Maritime Executive / порт Ларнака


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