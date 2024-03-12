Израиль ищет запасной порт

Минтранс Израиля ищет возможности купить порт на Кипре, сообщает Maritime Executive. План состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для поддержки национальной безопасности, а также «для размещения гуманитарной помощи и будущих поставок для восстановления сектора Газа».

«По данным израильского новостного портала YNet, делегация министерства транспорта во главе с председателем Израильской портовой компании Узи Ицхаки уже отправилась на Кипр», – пишет Maritime Executive.

Ориентировочная стоимость порта оценивается в 140 млн долларов. Окончательное решение по покупке примет правительство Израиля.

Порт на Кипре будет служить альтернативным вариантом на случай возобновления боевых действий с ливанским движением «Хезболла». «Если напряженность с этим движением начнет усиливаться и будет угрожать безопасности морского судоходства в акватории порта Хайфа – основного контейнерного хаба в Израиле – порт на Кипре может стать временным перевалочным пунктом для грузов, следующих в порты Эйлат и Ашдод», – пишет издание со ссылкой на YNet.

По информации STMEGI – Еврейского информационного портала – речь идет о порте Ларнаки.

Фото: Maritime Executive / порт Ларнака