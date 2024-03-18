CMA CGM метит в медиамагнаты

Французская контейнерная линия CMA CGM подписала опционное соглашение на приобретение 100% акций третьей по величине медиагруппы во Франции Altice Media, сообщили SeaNews в CMA CGM.

«Эта сделка позволит CMA CGM создать медиаподразделение, которое предложит высококачественный новостной, спортивный и развлекательный контент, с колонкой редакции, освещающей разные позиции и мнения, независимый и ориентированный на экономические и социальные темы», – говорится в сообщении линии.

По условиям соглашения 80% акций выкупит CMA CGM, а 20% – ее семейный холдинг Merit France. Стоимость сделки оценивается в 1,55 млрд евро. Она подлежит одобрению регулирующих органов. Процесс согласования уже запущен.

«Новое подразделение через такие бренды Altice Media как BFM и RMC, а также через La Provence, Corse Matin, La Tribune и La Tribune Dimanche будет присутствовать в медиапространстве в разных форматах – цифровом, радиовещательном, видео- и печатных СМИ, а также участвовать в редакционных мероприятиях формата B2B», – отмечают в CMA CGM.

«Будущий проект будет реализовываться в полном соответствии с действующей редакционной политикой Altice Media, которая обеспечила успех ее телеканалов и радиостанций». «Чтобы обеспечить такую преемственность, мы предложили действующему руководству Altice Media продолжить работу в своих должностях», – подчеркивают в CMA CGM

Напомним, по состоянию на лето прошлого года CEO CMA CGM Родольф Сааде уже контролировал три французских газеты – «La Provence», «La Tribune» и «Corse Matin», а также владел долями в телеканала M6 и онлайн-медиаплатформе Brut и планировал запуск национальной газеты.

Фото: Altice Media