Беларусь начала строительство собственных портов в Ленинградской и Мурманской областях. Как сообщается на сайте президента Беларуси, об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Отмечается, два года назад обсуждалась необходимость увеличения объемов взаимной торговли между Беларусью и Ленобластью до 1 млрд долларов. По итогам 2024 года этот рубеж должен быть преодолен.

«Думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть, мы найдем такие варианты. Тем более будет и серьезная возможность для того, чтобы этот товарооборот увеличить, – сказал А.Лукашенко. – У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые были способны в советские времена переваливать раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов и в Мурманске. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующей пятилетке точно».

По его словам, северное направление является для Беларуси ключевым. «Мы многое на этом направлении планируем сделать и обязательно это реализуем, думаю, что с вашей помощью и поддержкой», – сказал А.Лукашенко.

Фото: пресс-служба президента Беларуси