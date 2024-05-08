Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,4%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года составил чуть более 2 млрд тонн – на 0,4% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 3 месяцев 2023 года на 0,4% и составили 1,4 млрд тонн.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода достигли 296,6 млн тонн, что на 3,2% меньше показателя января-марта 2023 года.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 297,2 млн тонн, что выше уровня 3 месяцев 2023 года на 4%.

Перевозки морским транспортом за январь-март 2024 года достигли уровня 7,9 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 5,3 млн тонн – на 4,4% больше показателя 3 месяцев 2023 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил 102 тыс. тонн. По сравнению с показателем января-марта 2023 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 0,7%.

В марте 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом вырос на 5,8% до 697,6 млн тонн.