Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,4%
08.05.2024

Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,4%

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года составил чуть более 2 млрд тонн – на 0,4% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 3 месяцев 2023 года на 0,4% и составили 1,4 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода достигли 296,6 млн тонн, что на 3,2% меньше показателя января-марта 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 297,2 млн тонн, что выше уровня 3 месяцев 2023 года на 4%.

    Перевозки морским транспортом за январь-март 2024 года достигли уровня 7,9 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 5,3 млн тонн – на 4,4% больше показателя 3 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 102 тыс. тонн. По сравнению с показателем января-марта 2023 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 0,7%.

    В марте 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом вырос на 5,8% до 697,6 млн тонн.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,1% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.04.2024
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь 2024
    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе 20234 года […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    25.03.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2024
    Ставки опустились почти на всех исследуемых трейдах
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    25.01.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4, 2024
    На 4 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают падать. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    29.02.2024
    Экспорт аммиака из РФ в ЕС, 2023
    По данным Евростата, экспорт аммиака безводного и в водном растворе из России в Евросоюз […]
    2023АммиакЕвросоюзЕвростат
    0
    29.03.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 13 неделя 2024
    Цена на низкосернистый газойль снизилась во всех исследуемых портах России
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2024 35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024
    08.05.2024 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    08.05.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
    07.05.2024 Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается
    07.05.2024 Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    07.05.2024 Безработные контейнеровозы на 22 апреля 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •