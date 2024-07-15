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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
15.07.2024

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

    • Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%. Соответствующее постановление от 12 июля 2024 года №953 опубликовано на сайте правительства РФ.

    «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – поясняют в пресс-службе правительства.

    Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 12 октября 2023 года №1681.

    Фото: Банк России


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