Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки, сообщает пресс-служба правительства РФ. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом резидента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

Сам документ опубликован на сайте правительства РФ.

Фото: сайт ЦентроБанка