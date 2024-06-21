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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
21.06.2024

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

    • Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки, сообщает пресс-служба правительства РФ. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

    Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

    Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом резидента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

    Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

    Сам документ опубликован на сайте правительства РФ.

    Фото: сайт ЦентроБанка


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