115 рублей за доллар – предел? Или есть куда расти?

На прошлой неделе курс доллара к рублю обновил максимум, впервые за 13 месяцев превысив отметку в 100 рублей. 27 ноября доллар шагнул за 114, но потом вернулся. Пока участники ВЭД принимают решения, а на полках магазинов ценники стремительно растут, о причинах и вариантах развития событий своим мнением с SeaNews поделилась генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД» Ксения Черникова.

Текущий рост курса сопровождается множеством факторов, которые стоит учитывать как импортерам и экспортерам, так и потребителям.

Основные причины резкого скачка в последний месяц года:

Падение котировок нефти марки Brent до $72,5 за баррель. Urals торгуется с дисконтом ниже $70, в бюджете заложено $75. Соответственно государству, как и другим экспортерам, выгоден высокий курс (это же подтверждает министр финансов Антон Силуанов).

Завершение года, подсчет доходов и расходов государства. Бюджет все также спланирован исходя из доходов экспортеров в USD. Что подтверждает выгоду государства от слабого рубля.

Сложности с трансграничными платежами. Введение новых санкций, в том числе против Газпромбанка и других банков в ноябре, еще больше ограничило доступ к западным финансовым рынкам.

Высокий спрос в сезон перед российским и китайским Новым годом. Нужно успеть оплатить, заказать, желательно привезти и заполнить склады до наступления каникул.

Сокращение валютных резервов ЦБ.

Для сравнения, максимальный курс доллара в 2022 году был зафиксирован 10 марта – 120 рублей. Тогда он стал следствием резкой девальвации после начала санкционного давления, но вскоре был стабилизирован благодаря масштабным валютным интервенциям, повышению ключевой ставки, а также ограничениям на снятие и вывод валюты. Дополнительную роль сыграло обязательство продажи валютной выручки экспортеров на внутреннем рынке. Могут ли какие-то из этих методов сильно повлиять на ситуацию сейчас? Есть сомнения. ЦБ уже сделал заявление, что до конца года не будет покупать валюту, тем самым сокращая спрос, но это не очень повлияло на рынок.

Прогнозы экономистов разнятся. Самые позитивные предсказывают до конца года курс в диапазоне 98-105 рублей. Есть и более пессимистичные мнения о разгоне до 150 и возвращении на отметку 120. При этом в январе 2025 года могут состояться новые шоки, связанные с сезонными колебаниями спроса на валюту и, опять же, китайским Новым годом. Импортерам необходимо разместить заказы до выхода предприятий на каникулы. Компании, которые решат приостановить закупки сейчас в ожидании снижения курса, рискуют остаться без товаров до марта. Для бизнеса это означает пустые склады, упущенную прибыль и срыв контрактов.

Рост курса особенно сильно ударит по малому и среднему бизнесу:

Крупные поставщики могут сократить объемы поставок на 20%, пытаясь минимизировать риски.

Средние компании, перевозящие по 15-20 контейнеров, возможно, урежут поставки до 50%.

Мелкие импортеры, работающие с партиями по 1-2 контейнера, окажутся перед выбором: сокращать бизнес или искать дополнительные ресурсы. Но здесь стоит помнить про высокую ключевую ставку и дорогие кредиты.

Однако решение о сокращении поставок зависит не только от курса валюты. Ресурсы бизнеса, ликвидность товаров и готовность потребителей к новым ценам также играют ключевую роль.

Инфляция, ускоряющаяся в последние недели, уже отражается на стоимости товаров в магазинах. По данным аналитиков, розничные цены на импортные и зависимые от импорта товары выросли на 15-20% только за последние недели. Скачок курса усиливает инфляционное давление, и, если ситуация не стабилизируется, потребители столкнутся с очередной волной подорожания уже в декабре.

Предполагаем, что до Нового года и после мы вряд ли увидим курс ниже 100 рублей. Поэтому стоит адаптироваться к текущей ситуации.