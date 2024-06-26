Количество верфей в мире на фоне роста объемов заказов увеличилось

За последние два года на фоне роста заказов на новые суда и их высокой стоимости количество действующих верфей в мире увеличилось почти на 18%, сообщает Splash со ссылкой на данные судового брокера Xclusiv Shipbrokers.

В июне 2022 года в мире действовало 153 судостроительных предприятий, в июне этого года – уже 180, при этом бОльшая часть прироста приходится на Китай.

Однако дефицит судостроительных мощностей усугубляется. Так, под контейнеровозы верфи законтрактованы до 2029 года, а под СПГ-газовозы – до 2030 года.

На начало июня этого года соотношение портфеля заказов к действующему флоту в сегменте балкеров составляло 9,3%, танкеров – 10%, контейнеровозов – 20,3%, а газовозов – 47,7%. Эти цифры демонстрируют значительной рост относительно показателей 2023 года. За последние два года это соотношение выросло на 43% для балкеров, на 72% – для танкеров и на 48% – для газовозов.

Объем заказов на контейнеровозы, который резко снизился во второй половине прошлого года из-за падения фрахтовых ставок, в этом году, на фоне ситуации в регионе Красного моря, резко вырос. Так, по данным Alphaliner, с начала года было заказано 64 контейнеровоза суммарной вместимостью 543,5 тыс. TEU.

Согласно отчету BIMCO, глобальный портфель заказов в настоящее время с оставляет 133 млн CGT (компенсированных валовых тонн), что на 56 млн CGT больше по сравнению с 2020 годом, когда портфель заказов был на минимуме. 35% этого роста обеспечили СПГ-газовозы, 30% — контейнеровозы.

По данным VesselsValue, в январе-мае этого года количество заказов на СПГ-газовозы увеличилось на 129% относительно аналогичного периода 2023 года с 34 до 78 судов.

«После 10 лет снижения в последнее время объемы производства верфей начали расти. Поставки нового тоннажа в первом квартале достигли семилетнего квартального максимума в 10,1 млн CGT. Ожидается, что по итогам 2024 года новый тоннаж составит 40,6 млн CGT», – прогнозируют в Clarksons.

В Danish Ship Finance, в свою очередь, прогнозируют пик загрузки верфей в 2024 году, а в последующие два года снижение объемов

«Привлечение подрядчиков на постоянной основе и ограниченное количество верфей приводят к тому, что цены на новострои все более приближаются к рекордно высокому уровню. К 2040 году спрос на производственные мощности может сократиться на 25%», — отмечается в отчете Danish Ship Finance, опубликованном в мае.

Фото: Splash / Hengli Heavy Industry