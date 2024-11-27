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Архангельская область предлагает создать крупнотоннажную верфь на своей территории
27.11.2024

Архангельская область предлагает создать крупнотоннажную верфь на своей территории

    • Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Глава региона предложил создать Головноq центр компетенций в судостроении на базе будущего межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», сообщает пресс-служба Кремля.

    «Здесь есть предложение. У нас в области формируются, по сути, головные центры компетенции. Если в области деревопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности он формируется естественным образом, то хотелось бы ещё в этом кампусе, с учётом того, что большие деньги – больше 30 миллиардов рублей вкладывается в этот проект, сделать ещё и головной центр компетенций в области судостроения», – сказал А.Цыбульский.

    В.Путин поддержал проект.

    Кроме того, губернатор предложил использовать территорию Архангельской области для строительства новой верфи на северо-западе

    «Есть идеи по строительству новой верфи (я знаю, что этот вопрос обсуждается) на северо-западе, – сказал он. – Понимаю, что проект очень конкурентный, многие, в том числе и наши соседи, на это претендуют, но всё-таки у меня просьба одна. Это проект не Архангельской области, не какого-то другого региона, это вопрос общестрановой, федеральный. Очень хотелось бы, чтобы у всех у нас была одинаковая возможность где-то за общим столом высказать и показать все те конкурентные преимущества, которые есть у наших территорий. Потому что я глубоко убеждён, что в если части глубоководных портов и портовых мощностей у нас есть территории, может быть, более в этом смысле приспособленные, то, что касается судостроительных компетенций, что касается сегодняшнего наличия и кадров, и инфраструктуры, здесь мы точно можем быть очень высококонкурентны, а для Архангельской области это, конечно, направление крайне важное».

    А.Цыбульский отметил, что в Архангельской области расположены 48% всех производственных мощностей Объединенной судостроительной корпорации.

    Фото: пресс-служба Кремля


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