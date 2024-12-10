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«Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
10.12.2024

«Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»

    • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» порядка 6,3 тыс. акций ПАО «Астраханский порт». Соответствующий указ главы государства – от 9.12.2024 № 1043 – размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 6 288 обыкновенных именных акций публичного акционерного общества «Астраханский порт», – говорится в документе.

    Правительству поручено выполнить мероприятия, предусмотренные указов, в течение 10 месяцев.

    Фото: «Ростех»


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