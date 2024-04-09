Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов

Целесообразность строительства железнодорожных обходов Санкт-Петербурга оценят с учетом перспективы развития портовых мощностей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации, состоявшегося 26 января этого года, сообщается на сайте Кремля.

«При участии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов г. Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга», – говорится в перечне поручений.

Срок исполнения – 15 июня 2024 года.

Фото: РЖД