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Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
09.04.2024

Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов

    • Целесообразность строительства железнодорожных обходов Санкт-Петербурга оценят с учетом перспективы развития портовых мощностей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации, состоявшегося 26 января этого года, сообщается на сайте Кремля.

    «При участии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов г. Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга», – говорится в перечне поручений.

    Срок исполнения – 15 июня 2024 года.

    Фото: РЖД


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