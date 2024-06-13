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«Севморпуть перевернет мировую логистику»
13.06.2024

«Севморпуть перевернет мировую логистику»

    • Северный морской путь в перспективе 30-40 лет абсолютно перевернет мировую торговлю и мировую логистику. Такое мнение высказал губернатор Архангельской области в хоте панельной сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» в рамках ПМЭФ-2024.

    «Здесь очень важно, чтобы мы были готовы к этому. У нас нет никаких сомнений по своим решениям, президентом приняты решения по строительству атомного ледокольного флота, по судовому обеспечению, обеспечению безопасности по трассе Севморпути. И эти процессы уже идут, – сказал губернатор. – Мы понимаем, что к 2030 году получим максимальный результат. Очень важно, что здесь мы были готовы с береговой инфраструктурой».

    А.Цыбульский подчеркнул, что необходимо увеличивать и строить новые выходы на Северный морской путь, и порт Архангельск в этом плане мог бы стать хорошим подспорьем. «Исходя из наших условий — природных, глубинных, наш порт круглогодичный, но замерзающий — мы видим нашу грузовую базу не больше 50 млн тонн на пике, это тот груз, который транзитом может пройти через нас», — сказал глава Поморья.

    Он привел пример китайского морского порта Далянь, который в мае этого года посетила архангельская делегация. «Уже сейчас в порту Далянь перевалка груза — 386 млн тонн, к 2030 году будет 450 млн, а к 2035 году, по плану, 550 млн тонн. Часть этого грузооборота может транзитом пройти через нас. При этом время – в три раза быстрее доставить груз – сегодня становится принципиально важным. А нам сегодня важно для этого обеспечить конкурентные условия, а значит, снять издержки с бизнеса, касающиеся ледокольной проводки, — сказал спикер. — Надо сначала сделать более выгодные условия (лет через 10 мы можем их поменять), после этого мы получим эффект. А для этого нужно, что называется, раскатать маршрут».

    По данным А.Цыбульского, сегодня в Архангельской области логистические компании формируют около 3 млн тонн экспортного груза (лесоматериалы, продукция целлюлозно-бумажной промышленности), но они готовы заходить в Архангельский порт при условии долгосрочного планового заказа. «Они все идут вне Архангельского порта. Я собирал всех наших экспортеров – почему вы не принимаете решение в пользу нашего порта? Простой ответ, они говорят – нет долгосрочного планового заказа, – рассказал губернатор – Если бы мы понимали, что в этом году, в следующем году у нас будут примерно одинаковые условия и возможности отгружать груз, мы бы, конечно, все повезли здесь. Мы понимаем, что один раз приняв это решение, если в следующем году власти не подтвердят свои планы по этой ветке, Архангельск – Шанхай, то нас просто логистические компании выбросят из всех своих планов по перегрузке через порт Санкт-Петербург. Нужна плановость нашей работы на несколько лет вперед, чтобы мы понимали, что это не разовые линии».

    Глава Поморья подчеркнул, что в настоящее время с учетом дефицита мощностей по перевалке такое решение власти региона принять не могут. «Поэтому вот здесь очень важна готовность нашей береговой инфраструктуры, и уже принято решение по приведению в готовность нашей морской инфраструктуры», – резюмировал он.

    Фото: Росконгресс / Юлия Егорова


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