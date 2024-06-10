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Севморпути нужны жд выходы в районе Урала и Сибири
10.06.2024

Севморпути нужны жд выходы в районе Урала и Сибири

    • Конкурировать Северному морскому пути с другими международными транспортными коридорами помогут железнодорожные выходы к нему на Урала и Сибири, об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, выступая на сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024).

    И.Левитин подчеркнул, что перспектива Севморпути как международного коридора очень серьезная. «Проблема у нас какая? Что железнодорожные выходы – только в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. Нам нужен выход на Северный морской путь где-то в районе Урала и Сибири», – сказал он.

    Сейчас грузы, которые идут по Севморпути, завозятся по железной дороге через Мурманск или через Владивосток, что в свою, очередь, «забивает» Восточный полигон. «Поэтому нужны минимум один или два железнодорожных выхода на Северный морской путь. Тогда это будет конкурент», – пояснил спецпредставитель президента.

    Импульс развитию, в частности, контейнерных перевозок по Севморпути придали бы создание инфраструктуры и флот. Это тоже сделало бы СМП конкурентоспособным международным коридором. «Транссибирская магистраль – это инфраструктура. Что является инфраструктурой на Северном морском пути? Порты? Да, – сказал И.Левитин. – Ледокольный флот – это инфраструктура или это бизнес? Вот нам надо ответить на этот вопрос. Если ледокольный флот, который проводит суда, это бизнес, то тогда генеральным грузам будет сложно выдержать конкуренцию с другими маршрутами. Поэтому государство должно в ледокольный флот инвестировать как в инфраструктуру, а вот уже суда, на которых перевозят грузы, это должен быть бизнес. Тогда мы сможем вот этим всем коридорам, их около 10, быть конкурентами».

    И.Левитин отметил, что объем грузов между Юго-Восточной Азией и Европой очень значительный, но Транссибирская магистраль и Восточный полигон сегодня не смогут обеспечить эти объемы. «Идти через Южную Африку, понятно, это тоже невыгодно, поэтому, я считаю наша задача – все-таки дать определение, что такое Северный морской путь в части инфраструктуры и перевозочных транспортных средств».

    «Без Севморпути мировой логистики, в том или ином ее виде, не будет. От России ждут прорывных технологий в развитии этого международного транспортного коридора», – резюмировал И.Левитин.

    Фото: SeaNews


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