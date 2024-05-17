Контейнерный поезд из Селятино в Чэнду через Казахстан

Логистическая компания РТСБ-РУС и мультимодальный оператор «Рефагротранс» запустили прямой публичный контейнерный сервис с подмосковной станции Селятино в китайский город Чэнду транзитом через Казахстан, рассказали SeaNews в РТСБ-РУС.

Сервис позволяет отгружать не только большие партии грузов, но и одиночные контейнеры с доставкой «до двери» в любой регион КНР.

Первый поезд отправился в начале мая, ориентировочный срок перевозки составляет 3 недели. В составе поезда — 28 рефрижераторных контейнеров и 12 универсальных контейнеров. Маршрут проходит через китайско-казахстанский погранпереход Алашанькоу — Достык.

На экспорт в рефрижераторных контейнерах следуют мясные субпродукты, в сухих контейнерах — жом и пиломатериалы. Следующая отправка контейнерного поезда в Китай запланирована на 27 мая.

Грузовую базу для нового сервиса могут формировать технический углерод, целлюлозно-бумажная продукция, фанера, шпон, пиломатериалы, различные напитки, кондитерские изделия, мороженое, детское питание, мед, орехи и грибы, сыры, мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты и другие товары.

Фото: РТСБ-РУС