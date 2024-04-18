ГЛОНАСС для опасников

Экспертный центр «Опасник» на одном из проведенных вебинаров подробно останавливался на транспортных средствах для перевозки опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой ГЛОНАСС. Это транспортные средства АТ, FL, EX/II, EX/III, MEMU.

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы 2-9 класса в упаковках, оснащаться АСН ГЛОНАСС не должны. Министерство транспорта РФ придерживается такой же позиции. Центр «Опасник» получил по данному вопросу разъяснение Минтранса России и делится им со всеми, кто сталкивается с этой проблемой.

Однако в последнее время участились случаи, когда инспекторы игнорируют разъяснение и привлекают перевозчиков к ответственности, полагая, что транспортные средства, подлежащие оснащению АСН, однозначно определены в постановлении Правительства РФ от 22.12.2020 №2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации».

В связи с тем, что в разъяснении Минтранса России отсутствует объяснение, почему Правительство РФ не уполномочено определять перечень транспортных средств, считаем необходимым еще раз остановиться на этом вопросе. Достаточно пройти три логических шага:

Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 №2216 принято во исполнение Федерального закона «О навигационной деятельности». Статья 4 Федерального Закона от 14.02.2009 №22-ФЗ «О навигационной деятельности» устанавливает, что перечень транспортных средств, которые подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации, определяется федеральными органами исполнительной власти. Согласно Указа Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Правительства РФ среди них нет и в принципе не может быть, поскольку согласно статье 110 Конституции Российской Федерации Правительство РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, не являясь таковым.

Таким образом, Правительство РФ согласно Федерального Закона «О навигационной деятельности» не уполномочено определять перечень транспортных средств, подлежащих оснащению аппаратурой ГЛОНАСС. Они определены федеральным органом исполнительной власти — Минтрансом России в приказе от 7.10.2020 №413.

Фото: Опасник