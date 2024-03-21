ТрансРоссия-2024 и опасные грузы

В Москве проходит выставка ТрансРоссия/TransRussia. Это самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий, которая проводится уже в 28-й раз. Среди постоянных участников Международной выставки TransRussia Группа компаний «ДЕЛО» (TransContainer, Global Ports, ДелоПортс, RUSCON), ОТЛК ЕРА, FESCO, Группа компаний «ДВТГ», ARRC Line, AKFA, Группа компаний «РТК», Модум-Транс, Ингосстрах, MODUL, НЕГАБАРИТИКА, SASCO, СОЛВО, Байкал Сервис, ADY EXPRESS, SWIFT RUS, GlobalTrans и другие.

Основная тенденция — переориентация грузовых потоков на Восток и Юг. И эта направленность подтверждалась тем, что практически половина стендов была застроена китайскими логистическими компаниями.

Опасники были представлены в основном авиационными и морскими перевозчиками. А автомобильные перевозки опасных грузов многие логистические компании рассматривают как наиболее перспективное для себя в ближайшем будущем, но пока все же перспективное. И экспертный центр «Опасник» готов его приблизить. Среди участников форума были и те, которые в прошлом году не перевозили опасные грузы, а на текущий момент данная деятельность стала обычным производственным процессом.

В рамках выставки проходит насыщенная деловая программа — 5 отраслевых конференций, посвященных трендам и перспективам развития транспортной и логистической отрасли, лучшим практикам, обмену опытом, где с докладами выступают более 100 российских и международных спикеров.

Экспертов центра «Опасник» интересовали прежде всего вопросы перевозки опасных грузов, однако по данной теме специальной конференции не предусмотрено. Восполнить этот пробел можно, приняв участие в III-й Международной онлайн-конференции «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2024», которая состоится в ноябре (регистрация платная: https://opasnik.ru/events/435648/).

Фото: Опасник

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