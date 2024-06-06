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Опасник COMVEX 2024
06.06.2024

COMVEX-2024

    • Эксперты «Опасника» о представленных на выставке автоцистернах

    В Москве с 29 по 31 мая прошла выставка коммерческого транспорта COMVEX. Экспертов «Опасника», естественно, интересовали транспортные средства для перевозки опасных грузов. Автоцистерны были представлены производителями из России, Китая, Турции и Ирана. И было несколько гибридов — российская цистерна на китайском шасси.

    Российский производитель, по крайней мере, представленный на выставке, упорно продолжает игнорировать стандарты группы ГОСТ ЕN по производству цистерн. Мораторий на утверждение типа цистерны, действующий до 01.09.2025 года, рассматривается как индульгенция на анархию производства.

    К цистернам, изготовленным в Турции, необходимо быть внимательным. Они могут как полностью соответствовать ДОПОГ и иметь свидетельство об утверждении типа, так и полностью не соответствовать ничему. Заводы страны зачастую нацелены на рынки Африки и Юго-Восточной Азии, где требования ДОПОГ считаются условностью. На выставке встречались оба варианта.

    Интерес вызывают китайские цистерны. В принципе, выглядят они вполне приемлемо. Еще немного доработать – и будут достойной заменой отечественным. Однако, как сейчас их вводить в эксплуатацию, непонятно. Китай не входит в ДОПОГ. Даже если цистерна соответствует всем требованиям, мы не можем признать документы об испытаниях, как если бы это было с цистернами, произведенными в странах ДОПОГ. Помочь может только двустороннее соглашение. Даже если провести полный цикл испытаний конкретной цистерны в аккредитованной лаборатории, все равно должны выполняться все требования к материалам и расчетам прототипа. То же самое можно сказать и об иранских цистернах, которые еще дальше от соответствия ДОПОГ и требуют значительной доработки.

    При этом в ходе мероприятия заключались контракты, и часть критикуемой техники уже вскоре появится на дорогах. Однако некоторых владельцев может ожидать неприятный сюрприз уже на стадии получения свидетельства о допуске цистерны к перевозке опасных грузов.

    Фото: Опасник


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