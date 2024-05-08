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Перевозка топлива автотранспортом
08.05.2024

Перевозка топлива автотранспортом

    • По данным Росстата, стоимость литра топлива неуклонно растет с 2022 года. Соответственно, растет и стоимость автомобильных перевозок.

    Но если топливо выросло на 10%, то стоимость перевозок возросла на 30%. Остальные 20% дало удлинение маршрутов и дефицит водителей, который неизбежно влечет повышение оплаты труда.

    Рост же зарплат приводит к тому, что увеличивается приток неопытных водителей. Вот они и являются основными поставщиками штрафов, которые в конце концов перекладываются на конечного потребителя.

    И одним из способов борьбы с этой статьей расходов является участие 23 мая в 10.00 (мск) в бесплатном вебинаре из цикла «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2024», которые проводит экспертный центр «Опасник» (регистрация обязательна: https://opasnik.ru/events/434036/).

    Фото: Опасник

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