«АТРАН» доставил оборудование для тестирования реактора Армянской АЭС

В начале июля грузовой перевозчик «АТРАН» перевез 8 гирлянд из кобальта и марганца по маршруту Москва – Ереван, сообщили SeaNews в компании. Специальное оборудование в ближайшее время поможет сотрудникам АО «Росатом Сервис» протестировать реактор Армянской АЭС близи города Мецамор для продления ее срока эксплуатации. Работы запланированы на ближайшие три года, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе АЭС.

8 гирлянд по 550 грамм каждая были транспортированы в контейнере, который отвечает всем требованиям для перевозки опасных грузов, в том числе радиоактивных материалов.

«Перевозка опасных грузов — одна из наиболее востребованных услуг в сфере авиаперевозок, поскольку номенклатура таких грузов достаточно широка и применяется в различных отраслях. Авиакомпания «АТРАН» в прошлом году обновила лицензию на транспортировку грузов всех классов опасности, от 1-го до 9-го», – отметил генеральный директор авиакомпании «АТРАН» Дмитрий Сорокин.

Фото: «АТРАН»