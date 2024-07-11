Мыльный пузырь водородной энергетики

Водородная энергетика, в отличие от ветровой и солнечной, считается 100% зеленой, так как на выходе после сжигания образуется чистая вода. Ресурсы для производства безграничны, а технология проста. Когда вопрос касается зеленой энергетики, европейские эксперты буквально теряют адекватность. Однако, при ближайшем рассмотрении, оказывается, не все так радужно. Электролиз практически не применяется. Водород в настоящее время вырабатывается в основном из природного газа, и при этом в атмосферу выбрасывается 830 млн тонн СО2.

Основные же потребители – не энергетика, а металлургия, химическая и пищевая промышленности. А если водород и применяется в энергетике, то в основном для систем охлаждения. В принципе, рассматривать водород в качестве топлива неправильно. Процесс его получения значительно затратнее получаемой при сжигании энергии. А вот рассматривать его в качестве основы аккумулирования энергии вполне корректно. Перспективным направлением считается создание топливных элементов, где кислород и водород образуют воду с выделением электрической энергии через химическую реакцию. Но в любом случае это вторичная, экологически чистая генерация ранее произведенной грязной энергии.

В отличие от электричества, энергоноситель необходимо доставить до потребителя, а это задача не из простых. О свойствах сжиженных охлажденных газов, особенностях их транспортировки будет рассказано в ходе бесплатного вебинара, проводимого 18 июля экспертным центом «Опасник» (регистрация обязательна: https://opasnik.ru/events/409002/).

Фото: Опасник