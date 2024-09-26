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Лекции и семинары по опасным грузам
26.09.2024

Лекции и семинары по опасным грузам

    • Экспертный центр «Опасник» представляет собой центр компетенций в области опасных грузов и их транспортировки. Наша цель — делиться информацией о ДОПОГ, безопасности перевозок опасных материалов и особенностях работы с ними для всех участников отрасли.

    В дополнение к разработке онлайн-сервисов и программ, наши консультанты активно проводят лекции: только за три последних года центр «Опасник» организовал множество лекций, семинаров и более 45 собственных онлайн-мероприятий (как платных, так и бесплатных) в рамках цикла «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ». Среди участников этого цикла — представители транспортных компаний, преподаватели учебных заведений, учебных центров и автошкол, которые готовят водителей и консультантов для сдачи экзаменов на получение ДОПОГ-свидетельств.

    В рамках своей лекционной деятельности эксперты также работают по запросам отдельных организаций. Например, они проводят разовые занятия, инструктажи, лекции, а также разрабатывают и ведут курсы по всем аспектам ДОПОГ как очно, так и дистанционно.

    Кроме того, организуются вебинары на любые темы, связанные с опасными грузами, и осуществляется оформление записей о пройденных занятиях/курсах/семинарах для контролирующих органов.

    Фото: Опасник


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