Все, что нужно знать об ответственности грузоотправителя

По мнению исследовательской компании Future Market Research, объем рынка логистики опасных грузов в 2021 году составил 200,97 млрд. долларов. Уже в 2022 году он вырос до 212,87 млрд. долларов, а к 2030 года, по прогнозу, достигнет 351,09 млрд долларов.

Аккумуляторы и бензин — два товара, которые чаще всего перевозятся по всему миру. И если с обязанностями грузоперевозчиков опасных грузов все более или менее регламентировано и понятно, то в отношении грузоотправителей и грузовладельцев, а также сотрудников склада все еще имеется ряд невыясненных вопросов.

А вы знаете, чем отличаются обязанности грузоотправителя согласно ДОПОГ и согласно Правил перевозки грузов? Что несет грузоотправителю новая редакция статьи 12.21.2 КоАП РФ? В чем особенности применения электронной накладной? Как должен действовать грузоотправитель опасного груза, если происходит его противоправное привлечение к административной ответственности?

Эти и другие важнейшие темы будем обсуждать с руководителями и собственниками складов, крупными производителями ядовитых веществ, реактивов, строительных смесей, химической, лакокрасочной, фармацевтической продукции и другими участниками рынка перевозки опасных грузов, на очередном вебинаре, который состоится 26 апреля в 10.00 (мск). Регистрация обязательна (подробнее здесь https://opasnik.ru/events/408999/).

Фото: Опасник

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